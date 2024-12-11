Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 218 şüphelinden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 218 şüphelinden 22'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

        Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 5 kilo 344 gram esrar, 119 gram kokain, 19 gram eroin, 105 gram metamfetamin, 203 adet sentetik kannabinoid (A4), 121 sentetik hap, 20 kök kenevir bitkisi, 4 hassas terazi, 4 ruhsatsız silah ve silahlara ait 150 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 218 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Kepez'e yeni drag pisti yapılacak
        Kepez'e yeni drag pisti yapılacak
        Bakan Yumaklı: İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz
        Bakan Yumaklı: İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz
        Serik'te dilenci operasyonu düzenlendi
        Serik'te dilenci operasyonu düzenlendi
        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
        Antalya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Cinayet sanığı: Kız arkadaşım bağırınca onu vurduğunu düşünerek ateş ettim
        Cinayet sanığı: Kız arkadaşım bağırınca onu vurduğunu düşünerek ateş ettim