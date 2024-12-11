Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı

Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 218 şüphelinden 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.