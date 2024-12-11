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        Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:48
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        Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği "tefecilik" operasyonunda, hakkında farklı suçlardan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. gözaltına alındı.

        Zanlının, suç örgütü kurmak suçundan da arandığı belirlendi.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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