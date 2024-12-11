Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği "tefecilik" operasyonunda, hakkında farklı suçlardan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. gözaltına alındı.

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