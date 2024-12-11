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        Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, bir araya geldi

        Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:25
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        Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, bir araya geldi
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        Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

        Grup, Erdal Atılgan başkanlığında kent merkezindeki bir otelde toplandı.

        Toplantıya katılan ekonomist ve yazar Ramazan Kağan Kurtoğlu, Türkiye gündemindeki ekonomik gelişmeleri yorumladı.

        Toplantı, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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