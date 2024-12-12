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        Almanya'nın Elzach şehrinden gelen heyet kardeş şehir Demre'de ziyaretlerde bulundu

        Almanya'nın Elzach Belediye Başkanı Roland Tibi ve beraberindeki heyet, kardeş şehir olan Antalya'nın Demre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:12
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        Almanya'nın Elzach şehrinden gelen heyet kardeş şehir Demre'de ziyaretlerde bulundu
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        Almanya'nın Elzach Belediye Başkanı Roland Tibi ve beraberindeki heyet, kardeş şehir olan Antalya'nın Demre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tibi ve beraberindekiler, İlçe Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Recep Avcı ile görüştü.

        Avcı, Alman heyeti ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, uzun yıllara dayanan dostluk bağını bir kez daha güçlendirdiklerini bildirdi.

        Demre ve Elzach'ın 1997 yılında kardeş şehir protokolüyle dostluk köprülerini kurduğunu hatırlatan Avcı, "O günden bu yana, iki şehir arasında kültürel, sosyal ve insani bağlar güçlenerek devam etti. Bugün gerçekleşen anlamlı ziyaret, bu kardeşliği daha da ileriye taşımak için bir fırsat oldu. Birlikte daha güzel projelere imza atmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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