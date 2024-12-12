Almanya'nın Elzach şehrinden gelen heyet kardeş şehir Demre'de ziyaretlerde bulundu

Almanya'nın Elzach Belediye Başkanı Roland Tibi ve beraberindeki heyet, kardeş şehir olan Antalya'nın Demre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tibi ve beraberindekiler, İlçe Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Recep Avcı ile görüştü.

Avcı, Alman heyeti ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, uzun yıllara dayanan dostluk bağını bir kez daha güçlendirdiklerini bildirdi.