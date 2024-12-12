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        Alanya'da kayalıklarda mahsur kalan iki köpek kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki köpek, İHH Alanya Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:08
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        Alanya'da kayalıklarda mahsur kalan iki köpek kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki köpek, İHH Alanya Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Karapınar Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda iki köpek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri, çalışma başlattı.

        Arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen tırmanışın ardından, köpeklerin bulunduğu alana ulaşıldı.

        Hayvanlar, yaklaşık 100 metre yükseklikteki yerden ip yardımı ile indirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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