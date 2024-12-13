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        Babasının böbreğiyle hayata tutunan genç kız, üniversitesi hayaline kavuşmak istiyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan ve "kahramanım" dediği babasının sağ böbreği nakledilen 21 yaşındaki Sudenur Arslan, yarım kalan eğitim hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:07
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        Babasının böbreğiyle hayata tutunan genç kız, üniversitesi hayaline kavuşmak istiyor
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan ve "kahramanım" dediği babasının sağ böbreği nakledilen 21 yaşındaki Sudenur Arslan, yarım kalan eğitim hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

        Denizli'de dünyaya gelen Arslan'a, bebekken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun yıllar tedavi gören genç kıza, 2,5 sene "periton diyalizi" uygulandı.

        Her geçen sene rahatsızlıkları artan Arslan, çok sevdiği okulundan ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Liseyi uzaktan eğitimle tamamlayan Arslan, diyalize girmeye başladı.

        Nakil olması önerilen Arslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Kadavradan bağış çıkmayınca kız için annesi Aylin, dedesi Nazmi ile babası İbrahim Arslan donör olmak istedi.

        Babanın dokuları uyumlu çıkan Arslan'ın tüm işlemler tamamlanarak, nakil yapılmasına karar verildi. Ameliyattan önceki gün yapılan testte Arslan'ın Kovid-19 virüsüne yakalandığı tespit edildi.

        Hastanede bir süre tedavi görerek virüsü yenen Arslan'a nakil yapılamadı. Üç yıldır daha diyalize giren genç kız, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

        Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, genç kıza böbrek naklini gerçekleştirdi. Hastanede aynı odada tedavilerine devam edilen baba ile kızı birbirine moral oluyor.

        Babasının sağ böbreğiyle yeniden hayata bağlanan Arslan, AA muhabirine, rahatsızlıklarının ilerlemesinin kendisini çok zorladığını, kötü günler geçirdiğini söyledi.

        Böbrek nakli için çok çabalamalarına rağmen bir türlü nakil olamadıklarını dile getiren Arslan, "Diyalizler beni çok zorladı. Okulumu bırakmak, arkadaşlarımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. İyi ki babam var, bana böbreğini verdi, kahramanım oldu. Babamı çok seviyorum, o her zaman benim kahramanımdı." dedi.

        Arslan, sağlığına kavuşunca sıkı çalışarak üniversiteye hazırlanacağını ve gıda mühendisliği hayalini gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

        - "Çok şükür kurtulduk, artık kızımın yüzü gülüyor"

        Kızına sarılarak sevinç gözyaşı döken İbrahim Arslan da 21 yıldır çektikleri sıkıntılardan nakil sayesinde kurtulduklarını söyledi.

        Evlerine sağlık şekilde döneceklerini anlatan Arslan, "Çok şükür kurtulduk, artık kızımın yüzü gülüyor. Çok mutluyuz. Hocalarımız sağ olsun burada herkes çok ilgili." diye konuştu.

        Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Aydınlı ise dokular uyumlu çıkınca babanın böbreğini kapalı yöntemle alarak kızına naklettiklerini anlattı.

        Nakil sonrası hastanın durumunun düzeldiğini, kreatin seviyesinin 0,7'ye kadar düştüğünü aktaran Aydınlı, "Doğuştan böbrek yetmezliğiyle uğraşan Sudenur, okulundan, sosyal hayattan geri kalmış. Nakil başarılı geçti. Taburcu olduktan sonra normal hayatına devam edebilecek. Eğitimine, arkadaşlarına kavuşacak." ifadesini kullandı.

        Aydınlı, canlı vericileri çok iyi değerlendirdiklerini, hiçbir riske atmadan dokular tamamen uyumlu olduğunda nakli yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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