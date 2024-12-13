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        Antalya'daki "yaşayan müze" konseptli 768 yıllık mevlevihane turistlerin uğrak yeri oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Anadolu'da kurulan ilk 5 mevlevihaneden biri olduğu belirtilen 768 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde "yaşayan müze" konseptiyle Mevlevi kültürü dünyanın dört bir yanından gelen turistlere anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:14
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        Antalya'daki "yaşayan müze" konseptli 768 yıllık mevlevihane turistlerin uğrak yeri oldu
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Anadolu'da kurulan ilk 5 mevlevihaneden biri olduğu belirtilen 768 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde "yaşayan müze" konseptiyle Mevlevi kültürü dünyanın dört bir yanından gelen turistlere anlatılıyor.

        Selçuklular tarafından tarihi Kaleiçi'nde kurulan Antalya Mevlevihanesi, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarılıyor.

        Yat limanını hilal gibi saran Kaleiçi'ne Kale Kapısı mevkisinden girerek adeta Türk-İslam eserleri yolculuğu yapan turistler, tarihi Yivli Minare'nin hemen yanında bulunan 768 yıllık Antalya Mevlevihanesi Müzesi'ni de ziyaret etme şansı yakalıyor.

        Aynı kompleks içinde Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbelerinden yer aldığı Mevlevihane Müzesi'ni "ney" dinletisi eşliğinde gezen yerli ve yabancı turistler, Mevleviliğe dair canlandırmalar, eserler, giysiler ve eşyaları inceliyor.

        Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ögke, AA muhabirine, Antalya Mevlevihanesi'nin Anadolu'da kurulan 5'inci mevlevihane olduğunu söyledi.

        Ögke, Sultan 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut tarafından kurulan vakıf ile mevlevihaneden yıllarca yardıma muhtaç Kaleiçi halkına yemek dağıtıldığını belirtti.

        Türkiye'de 1925'te bütün tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla Antalya Mevlevihanesi'nin de kapandığını vurgulayan Ögke, zamanla yıpranan mevlevihanenin 1972'den itibaren devlet güzel sanatlar galerisi olarak kullanıldığını, 2018'de detaylı restorasyon sürecinden geçerek "yaşayan müze" konseptiyle aslına uygun olarak yeniden faaliyet yürütmeye başladığını kaydetti.

        Mevlevihanede 90 yıl sonra yeniden sema yapıldığını aktaran Ögke, şöyle konuştu:

        "Mesnevi dersleri, divan okumaları, İslam düşünce dersleri, Kur'an okumaları, tefsir dersleri, sema ayin-i şerifleri, hat, tezhip, ney ve makam kursları gibi faaliyetler yapıyoruz. Müze konseptimiz dolayısıyla Mevleviliğe ait tarihi eserler sergiliyoruz. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist mevlevihaneye geziyor. Özellikle turistler büyük bir dikkatle ve heyecanla Mevlevi kültürü hakkında bilgi alıyor. Müzenin çeşitli yerlerinde eserler, Mevlevilik ve uygulamaları ile sema ayini hakkında bilgi veren İngilizce ve Türkçe levhalar bulunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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