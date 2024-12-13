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        Antalya'da suç örgütü sanıkları hakim karşısında

        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:33
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        Antalya'da suç örgütü sanıkları hakim karşısında
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        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur D, Mehmet B, Mahir B, Mustafa G, Ömer H, Taner K, Veysel Y. ile tutuksuz sanıklar B.E.T, B.G, A.M. ve M.C. katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Savunma yapan sanıklarından Onur D, suç örgütünü kurarak elebaşılığını yapmakla suçlandığını belirterek, "Örgütlü suçtan yargılanıyorum ancak evimde ya da iş yerimde çakı dahi bulunmadı. Örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasını kabul etmiyorum." dedi.

        Bazı müştekilerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Onur D. ve Mustafa G'nin tutukluluk hallerinin devamına, Mehmet B, Mahir B, Ömer H, Veysel Y. ve Taner K'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart dairesinden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadıkları, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları iddiasıyla Onur D'nin elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgüne yönelik 6 Mart 2024'te operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 3'ü ise savcılıkça salıverilmişti.

        11 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malın alınmasına karşı koymama mecbur kılmak suretiyle yağma", "mala zarar verme", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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