Avrupa Futgolf Şampiyonası sona erdi

Kadınlarda birinci Fransa'yı, İspanya ve üçüncü Hollanda takip etti.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası'nın son gününde final müsabakaları oynandı.

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