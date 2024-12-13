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        Avrupa Futgolf Şampiyonası sona erdi

        Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:49
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        Avrupa Futgolf Şampiyonası sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası sona erdi.

        Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası'nın son gününde final müsabakaları oynandı.

        Karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Slovakya şampiyon olurken İspanya ikinci ,Fransa üçüncülük elde etti.

        Senyör kategorisinde Fransa'nın ilk sırayı aldığı organizasyonu Macaristan ikinci, Norveç üçüncü tamamladı.

        Kadınlarda birinci Fransa'yı, İspanya ve üçüncü Hollanda takip etti.

        Türkiye şampiyonayı erkeklerde 8, senyörlerde 10, kadınlarda 6. sırada tamamladı.

        Yarışmanın sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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