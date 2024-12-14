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        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:20
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        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

        Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

        Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

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