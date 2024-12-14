Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Dk. 89 Buluthan Bulut), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 73 Richard), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 73 Rony Lopes), Augusto (Dk. 83 Hwang), Cordova
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mbakata (Dk. 84 Mirza Cihan), Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ertuğrul Ersoy), Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek (Dk. 64 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Okereke
Goller: Dk. 54 Aliti, Dk. 88 ve 90 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Lungoyi, Dk. 53 Viana, Dk. 71 Daubin (Gaziantep FK), Dk. 37 Janvier, Dk. 45+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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