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        "7 Kocalı Hürmüz" müzikali sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), orijinal metin ve müziklerine sadık kalınarak modernize edilen "7 Kocalı Hürmüz" isimli tiyatro oyununu, müzikal olarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:56
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        "7 Kocalı Hürmüz" müzikali sanatseverlerle buluştu
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), orijinal metin ve müziklerine sadık kalınarak modernize edilen "7 Kocalı Hürmüz" isimli tiyatro oyununu, müzikal olarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Türk mizahının önemli isimleri arasında yer alan Sadık Şendil'in kaleme aldığı, bestelerini Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı oyun, DOB sanatçılarının yorumuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yaptı.

        19. yüzyılda İstanbul'un Taşkasap semtinde erkek egemen bir toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan "Hürmüz"ün hikayesini anlatan eser, orijinal metinleri ve müziklerine sadık kalınarak modernize edildi.

        Müziklerini Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem'in yaptığı müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstlenirken, koreografisi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

        İki perdeden oluşan eserde Antalya DOB orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikalde, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

        “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, 17 Aralık saat 20:00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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