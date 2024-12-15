Voleybol: SMS Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay
On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)
ANTALYA
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