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        Voleybol: SMS Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:42
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        Voleybol: SMS Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu

        Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay

        On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)

        Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)

        Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25

        Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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