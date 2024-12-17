SERKONDER'in başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi

Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneğinin (SERKONDER) başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi.

Derneğin 7'nci Olağan Genel Kurulu Kepez ilçesindeki dernek binasında gerçekleştirildi.

Genel kurulda, derneğin yönetim kurulu başkanlığına oy çokluğuyla Uslu getirildi.

Yeni yönetim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Bizcanlı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Arslan Yaltan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Öztürk, Dilek Batmaz, Mert Mızrak ve Erdi Dilber olarak belirlendi.

Derneğin üyeler arasında dayanışma ve bilgi alışverişini sağladığını, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulacak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Uslu, "SERKONDER, Türkiye'de sera imalat sektörünü geliştirmek ve yeni pazarlar araştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz üyelerine yeni teknolojileri tanıtmak, sektörde standardizasyonu teşvik etmek, sektörü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma faaliyetlerini en aktif şekilde sürdürmektedir." diye konuştu.

Başkan Uslu, yaptığı konuşmada, aktif 72 üyenin yer aldığı derneğin 18 Ocak 2012'de sera konstrüksiyon, donanım ve ekipman üretimi yapan firmaları bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Uslu, bayrağı devreden 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaylalı'ya, derneğe yapmış olduğu hizmetler ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Kendisini bu göreve layık görenlere de teşekkür eden Uslu, "Birlikte çalışacağımız bu dönemin, sektörümüz için başarılarla dolu olmasını diliyorum. Gelin bu yolda omuz omuzu ilerleyelim ve sera sektörümüzü hak ettiği yere birlikte taşıyalım." dedi.