"Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025'te yapılacak.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından sporcuların ağırlanacağı organizasyon için başvurular başladı.

Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series'in 2025 takviminde yer alan puanlı yarışlardan biri olan organizasyonda sporcular, deniz seviyesinden Tahtalı Dağı zirvesine kadar birbirinden zorlu 3 farklı etapta mücadele edecek.