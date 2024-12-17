"Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak
Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025'te yapılacak.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025'te yapılacak.
Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından sporcuların ağırlanacağı organizasyon için başvurular başladı.
Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series'in 2025 takviminde yer alan puanlı yarışlardan biri olan organizasyonda sporcular, deniz seviyesinden Tahtalı Dağı zirvesine kadar birbirinden zorlu 3 farklı etapta mücadele edecek.
Sporcular 65 kilometre uzunluğundaki "Berg Sky Race", 27 kilometrelik "Tahtalı Run to Sky" ve ilçe merkezinde yapılacak 12 kilometrelik "KemeRun" etaplarında yarışacak.
Yarışmada ilk 10'a giren kadın ve erkek sporculara ödül verilecek.
Başvurular, 28 Nisan'a kadar devam edecek.
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