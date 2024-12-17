Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025'te yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025'te yapılacak.

        Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından sporcuların ağırlanacağı organizasyon için başvurular başladı.

        Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series'in 2025 takviminde yer alan puanlı yarışlardan biri olan organizasyonda sporcular, deniz seviyesinden Tahtalı Dağı zirvesine kadar birbirinden zorlu 3 farklı etapta mücadele edecek.

        Sporcular 65 kilometre uzunluğundaki "Berg Sky Race", 27 kilometrelik "Tahtalı Run to Sky" ve ilçe merkezinde yapılacak 12 kilometrelik "KemeRun" etaplarında yarışacak.

        Yarışmada ilk 10'a giren kadın ve erkek sporculara ödül verilecek.

        Başvurular, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        SERKONDER'in başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi
        SERKONDER'in başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi
        Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu
        Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu
        Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor
        Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor
        Arkadaş katiline 25 yıl hapis
        Arkadaş katiline 25 yıl hapis
        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı