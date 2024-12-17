Antalya'da 7. Uluslararası Yılın Havacısı ödül töreni düzenlendi
Antalya Bilim Üniversitesi'nde 7. Uluslararası Yılın Havacısı ödül töreni gerçekleştirildi.
Antalya Bilim Üniversitesi'nde 7. Uluslararası Yılın Havacısı ödül töreni gerçekleştirildi.
Antalya Bilim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törene Vali Hulusi Şahin, İngiltere Hava Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Hava Birliği ve İtalya Deniz Uçağı Eğitim Organizasyonu'ndan yetkililer ile İspanya'dan akrobasi pilotu Castor Fandoba da katıldı.
Törende, uluslararası yılın havacısı ödülleri sahiplerine verildi.
Havacılık sektörünün başarılarını kutlamak, gelecek nesillere ilham vermek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen tören, merkezi Kanada'nın Montreal kentindeki Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nda da canlı olarak izlendi.
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