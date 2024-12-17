Antalya'da 7. Uluslararası Yılın Havacısı ödül töreni düzenlendi

Antalya Bilim Üniversitesi'nde 7. Uluslararası Yılın Havacısı ödül töreni gerçekleştirildi.

Antalya Bilim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törene Vali Hulusi Şahin, İngiltere Hava Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Hava Birliği ve İtalya Deniz Uçağı Eğitim Organizasyonu'ndan yetkililer ile İspanya'dan akrobasi pilotu Castor Fandoba da katıldı.