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        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili eski haline döndü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenerek eski güzel görünümüne kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:21
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        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili eski haline döndü
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenerek eski güzel görünümüne kavuşturuldu.

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarından olan ve yıllardır yaz aylarında çardaklarla kaplanan Kumköy Sahili'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkım kararı sonrası yeni düzenleme yapıldı.

        Aksu Belediyesi ekiplerince çardaklar yıkıldı ve sahiplerine malzemelerini almaları için bir hafta süre tanındı. Geriye kalan malzemeler ise belediye ekiplerince toplandı.

        Çardaklardan temizlenen sahil, yeni görünüme kavuştu. Balık tutmak ve ailece vakit geçirmek isteyenler için doğal haline geri döndürülen sahil, AA ekibince dronla görüntülendi.

        Kumköy Sahili'nin eski ve yeni halini bilen kent sakinlerinden Cevher Çakır, yıkımı desteklediğini söyledi.

        Sahilin eskiden düzensiz görünüm içinde olduğunu anlatan Çakır, "Çok fazla çöp oluyordu, çevre kirliliği büyük sorundu. Şimdi sahil temizlendi, doğal haliyle çok daha güzel görünüyor. Eğer yeniden çardak yapımına izin verilecekse, belediye standart bir tasarım belirleyip buna uygun yapılar yapılmasını sağlamalı. Şu anki hali çok iyi, bugün balık tutmaya geldim ve sahilden keyif aldım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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