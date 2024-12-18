Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu için Mustafa Ergün başkan adaylığını açıkladı

Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, iş insanı Mustafa Ergün başkanlığa aday oldu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor'u hem sportif hem de kurumsal anlamda sürdürülebilir başarıya ulaştırmanın önceliği olacağını belirtti.

Antalyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, şehrin en güçlü sembolü olduğunu aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Bu büyük camiaya olan sevdam ve sorumluluk bilincimle Antalyaspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu siz değerli camiamızla paylaşmaktan onur duyuyorum. Adaylık sürecime, camiamızın tüm renklerini, fikirlerini ve duygularını bir araya getirme hedefiyle başlıyorum. Taraftarımızın coşkusunu, kulübümüzün değerli üyelerinin tecrübesiyle birleştirerek ortak hedeflere birlikte yürümek en büyük arzumdur."