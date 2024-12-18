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        Kozmetik sektörü 2024'ü 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Adil Pelister, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı kozmetik sektörünün yılı 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını, gelecek yıl için ise 3,2 ya da 3,3 milyar dolarlık ihracatı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:55
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        Kozmetik sektörü 2024'ü 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacak
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Adil Pelister, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı kozmetik sektörünün yılı 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını, gelecek yıl için ise 3,2 ya da 3,3 milyar dolarlık ihracatı hedeflediklerini söyledi.

        Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneğince organize edilen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde buluşturdu.

        İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı da olan Adil Pelister, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatından kimya sektörünün yüzde 14'e yakın bir pay aldığını söyledi.

        Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörlerden birinin kimya olduğunu aktaran Pelister, "Kimya sektörü, 16 alt grubuyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Yaklaşık 32 milyar dolar gibi bir rakamla 2024'ü kapatacağız. Bunun içinde temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı kozmetik sektörü de önemli bir alan teşkil ediyor." diye konuştu.

        Kozmetik ihracatında uçucu yağlar ile sabun grubunun önemli bir paya sahip olduğunu belirten Pelister, bu gruptan yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Pelister, sektörün her geçen yıl büyüme kaydettiğini, İKMİB olarak da ihracatın artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Kozmetik sektörü olarak 200'e yakın ülkeye ürün satıyoruz. İhracatın büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine yapıyoruz, son yıllarda Orta Asya, Orta Doğu, Güney ve Orta Amerika ile Kuzey Afrika ülkeleri de ön plana çıkmaya başladı." dedi.

        - "Yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz"

        İhracatta dijitalleşmeye ve e-ticarete önem verdiklerini aktaran Pelister, firmaları bu alanlara doğru yönlendirdiklerini ifade etti.

        Sektör olarak 2025'ten umutlu olduklarını dile getiren Pelister, şunları söyledi:

        "Kozmetik sektörü her sene bir büyüme trendi içinde. Kimya sektöründe 2030 yılı için 50 milyar dolarlık bir ihracat öngördük. Yaklaşık yüzde 50'lik bir büyümeyi hedefliyoruz, önümüzdeki 5 sene içinde. Bunu yakalayabilmemiz için Ar-Ge çalışmalarını iyi yapmamız lazım. Uzak coğrafyalara önem vermemiz lazım. Avustralya, Güney Amerika, Uzak Asya ve Çin önemli pazarlar. Bunları mercek altına almamız lazım. Bunlar zor işler ama biz zoru başaran bir milletiz."

        Geçen yılı 2,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını hatırlatan Pelister, "Kozmetik sektörü bu yılı 3 milyar dolarla bitiriyor, 2025 için ise 3,2 ya da 3,3 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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