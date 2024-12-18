Antalya'nın Finike ilçesi ile Polonya'nın Olecko kenti, kardeş şehir oldu

Antalya'nın Finike ilçesi ile Polonya'nın Olecko şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Polonya'da Olecko Belediyesi'nin ev sahipliğinde Olecko Belediye Başkanı Karol Sobczak ile protokolü imzaladıklarını bildirdi.

Finike'nin 2023'te Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını Polonya'da aldığını belirten Geyikçi, Polonya ile daima iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

İşbirliğinin iki kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını aktaran Geyikçi, "Olecko ve Finike bundan sonraki süreçte ilişkilerini turizmden tarıma, ekonomiden, kültür ve sanata her alanda geliştirecek ve ileri götürecek." ifadesini kullandı.

Geyikçi, en kısa zamanda Olecko'dan bir heyeti Finike'de ağırlayacaklarını belirtti.