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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:12
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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda futbolcular yenileme ve toparlanma çalışması yaptı.

        Futbolcular toplu halde koşuyla antrenmanı tamamladı.

        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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