Spor turizmiyle adını duyuran Kemer'de turizmciler 2025'e odaklandı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmde rekor kıran Antalya'da, bu yıl yaklaşık 4 milyon turisti konuk eden Kemer ilçesi spor turizmiyle ön plana çıkıyor.

Sahili, doğası, kültürel değerleri gözde turizm merkezleri arasında yer alan Kemer, 5 yıldızlı otelleri, nitelikli turizm tesisleri ve işletmeleri ile dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Büyük bir potansiyele sahip ilçe, son yıllarda bisiklet, motosiklet, doğa yürüyüşü, dalış, yelken gibi çeşitli spor branşlarında dünyaca ünlü sporcuları da ağırlayan bir merkez haline geldi.

Kemer, bu yıl motosiklette Sea To Sky, koşuda Run To Sky, bisiklette Akra GranFondo, Tour of Antalya, yelkende Likya Cup, Bocce Dünya Şampiyonası, Beycik Kaya Tırmanışı, Kemer Sualtı Günleri, Aquamasters Yüzme Yarışı, Oryantring Festivali gibi uluslararası 21 organizasyona ev sahipliği yaptı.