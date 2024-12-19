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        Antalya'da bebeği darbederek öldürdükleri iddia edilen sanıklar yargılanıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan anne ve birlikte yaşadığı kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:29
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        Antalya'da bebeği darbederek öldürdükleri iddia edilen sanıklar yargılanıyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan anne ve birlikte yaşadığı kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan anne Aygül Ç'nin "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'nün ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, 1 yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti.

        Vücudunda darptan kaynaklanan morluklar olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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