Antalya'da bebeği darbederek öldürdükleri iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan anne ve birlikte yaşadığı kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan anne Aygül Ç'nin "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'nün ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.