Fotoğraf sanatçısı Özdemir, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi'nde genç fotoğrafçı adaylarıyla buluştu.
Fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi'nde genç fotoğrafçı adaylarıyla buluştu.
Özdemir, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerine "Magnum Fotoğrafçılarının Orta Doğu Fotoğrafları" konulu sunum yaptı.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında bilgi veren Özdemir, çıraklıktan üniversitede akademisyenliğe kadar sektörün her aşamasında bulunduğunu söyledi.
Bir dönem Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun başkanlığını da yaptığını anımsatan Özdemir, "Sevgi ve merakla hareket ettiğiniz zaman, o iş sizin yaşamınızın bir parçası haline geliyor. Gündemi iyi takip etmeniz, sektörle ilgili neler yapabileceklerinizi tasarlamanız ve onu nasıl projeye döndürmeye çalışmanız gerekiyor." dedi.
Magnum'un dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından birisi olduğunu vurgulayan Özdemir, ajansın kuruluşu ve amaçları hakkında da bilgi verdi.
Orta Doğu'da yüzlerce yıldır savaşların ve çatışmaların yaşandığını kaydeden Özdemir, "O süreç bugün de devam ediyor. Fotoğrafçılar da böyle yerlere ilgi gösteriyor. İnsanın acılarını, savaşları, yokluğu sömürüyü, yani insani sorunların olduğu yerde mutlaka fotoğrafçılar bulunur. Fotoğrafçılar da o bölgelerden çektikleri fotoğraflarla oradaki durumu topluma aktarırlar." diye konuştu.
Özdemir'in sunumu, Romanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Dans Eden Ayılar" konulu gösterimle sona erdi.
Sunumun ardından Fotoğrafçılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dr. Nafia Özdemir, fotoğraf topluluğu adına fotoğraf sanatçısı Özdemir'e teşekkür belgesi verdi.
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