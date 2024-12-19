Fotoğraf sanatçısı Özdemir, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi'nde genç fotoğrafçı adaylarıyla buluştu.

Özdemir, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerine "Magnum Fotoğrafçılarının Orta Doğu Fotoğrafları" konulu sunum yaptı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında bilgi veren Özdemir, çıraklıktan üniversitede akademisyenliğe kadar sektörün her aşamasında bulunduğunu söyledi.

Bir dönem Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun başkanlığını da yaptığını anımsatan Özdemir, "Sevgi ve merakla hareket ettiğiniz zaman, o iş sizin yaşamınızın bir parçası haline geliyor. Gündemi iyi takip etmeniz, sektörle ilgili neler yapabileceklerinizi tasarlamanız ve onu nasıl projeye döndürmeye çalışmanız gerekiyor." dedi.

Magnum'un dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından birisi olduğunu vurgulayan Özdemir, ajansın kuruluşu ve amaçları hakkında da bilgi verdi.