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        Antalya'da Piyano Festivali'nde "Duende Flamenco Feat" grubu konser verdi

        Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde flamenko grubu "Duende Flamenco Feat" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:08
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        Antalya'da Piyano Festivali'nde "Duende Flamenco Feat" grubu konser verdi
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        Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde flamenko grubu "Duende Flamenco Feat" sanatseverlerle buluştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında Duende Flamenco Feat grubu sahne aldı.

        Grup, İspanya'dan gelen ünlü dansçı Maria Farelo ve Christian Perez ile sanatseverler için performans sergiledi.

        Festivalde flamenkonun geleneksel örneklerinin yanı sıra, modern ve popüler tarzda parçalar da seslendiren grup, dinleyicilerin beğenisini topladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, gruba ve konuk sanatçılara plaket verdi.

        Tuncer, buradaki konuşmasında, tramvay konserleriyle başlayan festivalin, gün batımı konserleriyle şehirde yükseldiğini ve salon konserlerinde tüm coşkusuyla sürdüğünü belirtti.

        Muhteşem bir konser izlediklerini kaydeden Tuncer, "Festival, müzikseverlerin ilgisi ve katkısıyla daha da güzelleşti, izleyenlere teşekkür ederim." dedi.

        Festival, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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