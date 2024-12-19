Antalya'da Piyano Festivali'nde "Duende Flamenco Feat" grubu konser verdi

Muhteşem bir konser izlediklerini kaydeden Tuncer, "Festival, müzikseverlerin ilgisi ve katkısıyla daha da güzelleşti, izleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Tuncer, buradaki konuşmasında, tramvay konserleriyle başlayan festivalin, gün batımı konserleriyle şehirde yükseldiğini ve salon konserlerinde tüm coşkusuyla sürdüğünü belirtti.

Festivalde flamenkonun geleneksel örneklerinin yanı sıra, modern ve popüler tarzda parçalar da seslendiren grup, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Grup, İspanya'dan gelen ünlü dansçı Maria Farelo ve Christian Perez ile sanatseverler için performans sergiledi.

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