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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:02
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        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

        Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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