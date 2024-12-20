Alanya ilçesindeki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple 13 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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