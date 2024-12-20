Antalya'da düzenlenen "Yılbaşı Festivali" başladı

Çocuklar, yapay kar yağışı ve kar küresiyle eğlenirken aileleri de konserin keyfini çıkardı.

Festivalde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, yöresel ürünler ve yılbaşına özel birçok ürün sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi ile Dokumapark'ta ışıklarla süslenerek düzenlenen etkinliklere kent sakinleri ilgi gösterdi.

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