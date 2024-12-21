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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:40
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puanla 8. basamakta bulunuyor.

        Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Emre Uzun maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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