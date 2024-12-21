Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Emre Uzun maçta forma giyemeyecek.
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