Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazır
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Antalyaspor kafilesi, bugün uçakla Gaziantep'e gidecek.
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
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