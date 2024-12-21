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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:31
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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazır
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması yaptı.

        Antalyaspor kafilesi, bugün uçakla Gaziantep'e gidecek.

        Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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