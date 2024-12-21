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        Serik şehir geçişinde "akıllı kavşak" sistemine geçilecek

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki ayrı noktaya "akıllı kavşak" yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:28
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        Serik şehir geçişinde "akıllı kavşak" sistemine geçilecek
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki ayrı noktaya "akıllı kavşak" yapılacağı bildirildi.

        Serik Sanayi Kavşağı'nda, Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, belediye meclis üyeleri ile birlikte bilgilendirmelerde bulundu.

        AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Serik'e yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir trafik akışını sunmak amacıyla yeni düzenleme ile bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor." dedi.

        "Akıllı kavşak" projesi ile Sanayi ve Karadayı Kavşaklarında daha güvenli, rahat ve kısa süreli geçiş sağlanması hedefleniyor. Ayrıca D 400 kara yolunun Serik geçişi bölümüne de 2 yada 3 üstgeçit yapılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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