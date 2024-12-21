Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından GÜRİŞ Holding'in desteğiyle Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde bu yıl ilk defa eleme usulüyle yapılan şampiyonada, 16 sporcu mücadele etti.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından büyükusta Şanal, 2024 Türkiye şampiyonu oldu ve 500 bin lira para ödülü kazandı. Toplam 1 milyon 250 bin lira ödülün dağıtıldığı organizasyonda büyükusta Mustafa Yılmaz ikinci ve büyükusta Muhammed Batuhan Daştan da üçüncü sırayı elde etti.