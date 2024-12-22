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        GÜNCELLEME - Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:41
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        GÜNCELLEME - Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yitirdi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

        Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

        Helikopter daha sonra boş alana düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        - 4 kişi vefat etti

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

        Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

        Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

        Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

        Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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