Muğla'daki helikopter kazasında ölen doktor ve sağlık personelinin cenazesi Antalya'da defnedildi

Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine Coşkun ve Saykal'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Menteşe ilçesinde, dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden Dr. Coşkun ve sağlık personeli Saykal'ın cenazeleri, düzenlenen anma töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı Camisine getirildi.

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