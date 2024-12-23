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        Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 19:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:34
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        Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şahin başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için 24 ve 25 Aralık'ta aşırı yağış odaklı turuncu ve sarı kod uyarısında bulunulduğunu belirtti.

        Bu kapsamda koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahin, "Yarın sabah saatlerinde, Antalya'nın batı ilçelerinde Kaş, Demre ve Finike'de turuncu kodlu uyarı var ve metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış bekleniyor. Yine yarın öğleden sonra bu yağışlar kent merkezine ve Antalya'nın doğu ilçelerine kayacak ve orada yine 100 kilograma, hatta yer yer 100 kilogramın üzerine çıkacak kadar aşırı yağışlar bekleniyor. Bu hususta gerekli tedbirleri almaları için tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.

        Şahin, aynı zamanda yine meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldığını da anımsatarak, yağmurla beraber rüzgarın bu tabloyu daha da zorlaştıracağını vurguladı.

        - Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Vatandaşlara, çatı uçmaları, soba zehirlenmeleri gibi konularda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        "Bütün ekiplerimiz, yarın sabah 06.00 saatlerinden itibaren sahada belirlediğimiz alanlarda konuşlanacağız ve tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca yine 1300 ve 1400 rakımın üzeri içinde bir uyarı var. Özellikle Antalya-Konya yolunun geçtiği Alacabel geçidinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yine bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastikleri, zincir gibi bu durum için hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Bu şekilde hazırlığı olmayan araçların yola çıkmamaları çok önemli. Bölgede ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı, özellikle okullarımızın yaşayacağı olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime yarın tüm Antalya genelinde 1 gün ara veriyoruz. Normal okullarımızda, taşımalı eğitim yapmayan okullarımızda eğitim öğretim devam edecek."

        - Manavgat'ta 13 milyon liranın üzerinde zarar tespit edildi

        Öte yandan Vali Şahin, geçtiğimiz cumartesi Manavgat ilçesine 100 kilogram kadar yağışın düştüğünü ve 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldıklarını aktardı.

        Yapılan zarar tespitlerine ilişkin bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız zarar tespitlerinde sadece ev ve iş yeri su basmalarından kaynaklanan 13 milyon liranın üzerinde bir zarar tespiti yaptık. Bunun içerisinde tarım zararları yoktu. Buradan vatandaşlarımızı uyarıyorum. Vatandaşlarımızın bu şekilde risk taşıyan konutlarda, iş yerlerinde gerekli tedbirleri özellikle almalarını istirham ediyoruz. Değerli malları olan iş yerlerinin depolarında, bodrum katlarında tedbirlerini alsınlar. Bizler kritik yerlerde tüm ekiplerimizle hazır bekleyeceğiz. Motopomplarımız, iş makinalarımız, personelimiz, hem kamu kuruluşları, DSİ, Karayolları, AFAD ekipleri, emniyet ve jandarma ekiplerimiz, hem büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin ekipleri, ASAT ekipleri, altyapı ekiplerini çalışacak. Tüm ekiplerimizle sahada olacağız, salı ve çarşamba günü için Antalya özelinde elimizden geldiği kadar bu süreci hasarsız, sıkıntısız atlatmanın arayışı içinde olacağız."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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