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        Antalya'da Yerli Malı Haftası kapsamında seminer düzenlendi

        Muratpaşa Belediyesince, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Yerli Malı Haftası, Gıdanın Önemi ve Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:43
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        Antalya'da Yerli Malı Haftası kapsamında seminer düzenlendi
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        Muratpaşa Belediyesince, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Yerli Malı Haftası, Gıdanın Önemi ve Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen seminerde, yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı ve katılımcılara coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi verildi.

        Seminere, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTa) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, burada yaptığı açıklamada, yerli malı ürünlerin ve tüketiminin önemine dikkati çekti.

        Yerli ürün bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Tekelioğlu, "Tüketicileri yerli malı kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin geleceği buradan geçiyor. Yerli Malı Haftası da bunun bilincinde olmamız için oldukça önemli." dedi.

        Seminerin ardından fuaye alanında kurulan stantlarda ziyaretçilere yöresel ürünler ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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