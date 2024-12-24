Antalya'da Yerli Malı Haftası kapsamında seminer düzenlendi

Muratpaşa Belediyesince, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Yerli Malı Haftası, Gıdanın Önemi ve Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu seminer gerçekleştirildi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen seminerde, yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı ve katılımcılara coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi verildi.

Seminere, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTa) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, burada yaptığı açıklamada, yerli malı ürünlerin ve tüketiminin önemine dikkati çekti.