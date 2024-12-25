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        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:33
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
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        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hafta içerisinde kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 166 şüpheli yakalandı.

        Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 10 şüpheli yakalanırken bunlardan 5'i cezaevine teslim edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 992 gram esrar, 462 A4 maddesi, 880 sentetik ecza, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 20 gram eroin, 20 gram kokain, 7 hassas terazi, 6 tabanca, 72 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

        Ayrıca, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 37 oturumda bin 30 katılımcıya eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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