Antalya Dayanışma Grubu'nun konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu

Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel de katıldı. ​​​​​​​

Toplantıda teknik direktörlük maceralarını anlatan Vural, Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlatarak kentin kendisinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

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