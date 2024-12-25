Antalya Dayanışma Grubu'nun konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu
Antalya Dayanışma Grubu'nun bu haftaki toplantısına teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.
Antalya Dayanışma Grubu'nun bu haftaki toplantısına teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.
Toplantıda teknik direktörlük maceralarını anlatan Vural, Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlatarak kentin kendisinde özel bir yeri olduğunu belirtti.
Vural, Antalya'da güzel yıllar geçirdiğini söyledi.
Toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel de katıldı.
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