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        Kepez'de düzenlenen yılbaşı festivali etkinliklerle sürdü

        Kepez Belediyesince DokumaPark'ta düzenlenen yılbaşı festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:46
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        Kepez'de düzenlenen yılbaşı festivali etkinliklerle sürdü
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        Kepez Belediyesince DokumaPark'ta düzenlenen yılbaşı festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında çocukların el becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak atölye çalışmaları düzenlendi.

        Kurabiye ev yapımı, bal kabağı bitki dikimi, duvar süsü yapımı gibi birçok yaratıcı atölye, çocuklardan ilgi gördü.

        Festival, 29 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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