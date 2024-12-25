Kepez'de düzenlenen yılbaşı festivali etkinliklerle sürdü
Kepez Belediyesince DokumaPark'ta düzenlenen yılbaşı festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Kepez Belediyesince DokumaPark'ta düzenlenen yılbaşı festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Festival kapsamında çocukların el becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak atölye çalışmaları düzenlendi.
Kurabiye ev yapımı, bal kabağı bitki dikimi, duvar süsü yapımı gibi birçok yaratıcı atölye, çocuklardan ilgi gördü.
Festival, 29 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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