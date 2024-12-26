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        Prof. Dr. Saime Füsun Domaç'tan "kaliteli uyku" önerileri

        Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, "Kaçta yatarsak yatalım aynı saatte kalkmaya özen gösterelim. Çünkü bazen geç yatıyoruz, 'geç yattım, daha geç kalkayım' şeklinde değil, uyku saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:46
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        Prof. Dr. Saime Füsun Domaç'tan "kaliteli uyku" önerileri
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        Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, "Kaçta yatarsak yatalım aynı saatte kalkmaya özen gösterelim. Çünkü bazen geç yatıyoruz, 'geç yattım, daha geç kalkayım' şeklinde değil, uyku saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin." dedi.

        Domaç, yaptığı açıklamada, stres faktörü başta olmak üzere farklı nedenlerle herkesin belirli dönemlerde uykusuzluk yaşadığını söyledi.

        Toplumun yüzde 85'inin 6-8 saat arasında uyuduğunu anlatan Domaç, "Yarım saatten fazla uykuya dalamadığınızda yataktan çıkın, uykunuzu getirecek birtakım aktivitelerde bulunun, karanlık odada dinlenin. Uykunuz geldiğinde yatağınıza gidip uyuyun." dedi.

        Zihni uykuya hazırlamanın önemine işaret eden Domaç, şunları kaydetti:

        "Yattığınız odada bulunan elektronik cihazlardan uzak durmanın yanında yediğimiz, içtiğimiz gün içinde tükettiğimiz kafein miktarı, çay, içtiğimiz kolalı içecekler uyku kalitemizi etkiliyor, uykuya dalmamızı güçleştiriyor. O yüzden özellikle uykusuzluk problemi çeken kişilerde öğleden sonra bu içeceklerin tüketimini sınırlandırılmasını öneriyoruz. Akşam yediğiniz yemekler de çok önemli. Çok karbonhidrat ağırlıklı yemek yediğiniz vakit sindirim sisteminiz bunu sindirmekle uğraştığı için uykuya dalmanız güçleşiyor. Akşam yemeğinde saat 19.00'u geçirmemenizi öneriyoruz. Bazıları çok sıvı aldıklarında gece çok tuvalete gitmekten bahsederler, bu da uyku kalitesini bozar. Uykudan bir-iki saat önce sıvı alınımı da bırakın. Yatmadan önce zihninizi uykuya hazırlayın, yatakta telefon, tablet gibi cihazlar kullanmayın."

        - "Baş ağrısı ile uyku arasında doğru ilişki var"

        Domaç, kaliteli uykunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Uyku hijyeni dediğimiz bir kavramımız var. Kaçta yatarsak yatalım aynı saatte kalkmaya özen gösterelim. Çünkü bazen geç yatıyoruz, 'geç yattım, daha geç kalkayım' şeklinde değil, uyku saatlerinizi değiştirmeyin. Yatak uyumak içindir. Odanızın, yatağınızın uykuya uyumlu olması önemli. İyi bir uyku için yattığınız oda karanlık, sessiz ve uygun ısıda olmalıdır." diye konuştu.

        Çevresel faktörlerin uyku kalitesini bozmaması gerektiğine işaret eden Domaç, baş ağrısı ile uyku arasında da çift yönlü ilişki olduğuna değindi.

        Bazı baş ağrılarının uyku sırasında ortaya çıktığına dikkati çeken Domaç, şöyle devam etti:

        "Bazen migren hastalarımız, 'az uyuduğumda migren ataklarım tetikleniyor' diyor. Tam tersine hafta sonu migreni dediğimiz bir şey var. Çok fazla uyuduğunuzda da baş ağrısı olabilir. Bazı hastalar da 'uyuduğum zaman baş ağrım geçiyor' diyor. Demek ki uyku ile baş ağrısı arasında gerçekten önemli ilişki var. Bir çalışmaya göre, migren hastalarının yüzde 18'inde eş zamanlı uykusuzluk hastalığı (Insomnia) mevcut. Her iki hasta grubunda da önerdiğimiz, yediklerinize, diyetinize önem verin. Haftada en az üç kez akşamüstü açık havada 30-45 dakika yürüyüş yapın. Bol su için ve uyku hijyeninize çok dikkat edin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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