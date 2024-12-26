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        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, "iklim değişikliği" konusunda bilgilendirildi

        Antalya Düşünce Platformu üyelerinin bu ayki toplantısının konusu "iklim değişikliği" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:58
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        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, "iklim değişikliği" konusunda bilgilendirildi
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        Antalya Düşünce Platformu üyelerinin bu ayki toplantısının konusu "iklim değişikliği" oldu.

        Platform üyeleri, aralık ayı olağan toplantısını kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya farklı sektörlerden iş insanları da katıldı.

        Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, platform olarak hazırladıkları projelerle kente önemli katkıda bulunduklarını belirtti.

        Toplantıya katılan Çevre Yüksek Mühendisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon ayak izi, fosil yakıtlar, sera gazları ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi.

        Antalya'da ve dünyada yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Atasoy, "İklim değişikliğine neden olan unsurlara karşı bugünden tedbir alınmazsa çocuklarımıza yaşanılmayacak bir kent bırakırız. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." dedi.

        Platformun genel sekreteri Güler Şen Akyazı da yapılan faaliyetleri anlattı.

        Toplantıda platforma yeni katılanlara rozetleri takıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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