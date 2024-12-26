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        Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı Dağı karla kaplandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Teleferik ile ulaşılan Tahtalı Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:51
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        Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı Dağı karla kaplandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Teleferik ile ulaşılan Tahtalı Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

        Torosların en yüksek noktalarından biri olan ve Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alan zirve, karla kaplı dağlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı'da kar yağışı devam ediyor.

        Olimpos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine, dağın bembeyaz bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

        Kar yağışının yarın da devam etmesini beklediklerini dile getiren Culfa, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar topu oynayıp, kar keyfini çıkarabileceklerini kaydetti.

        Culfa, teleferiğin her gün saat 09.00'dan 15.00'e kadar çalıştığını bildirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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