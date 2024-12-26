Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı Dağı karla kaplandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Teleferik ile ulaşılan Tahtalı Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Torosların en yüksek noktalarından biri olan ve Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alan zirve, karla kaplı dağlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı'da kar yağışı devam ediyor.