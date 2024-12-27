Antalya'da düzenlenen operasyonda hayvan tedavisinde kullanılan 4 ton kaçak ilaç ele geçirildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen operasyonda, hayvan tedavisinde kullanılan, son kullanım tarihi geçmiş 4 ton kaçak ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli operasyon gerçekleştirdi.