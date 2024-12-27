Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü M.A'nın yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Çalışmada, hakkından 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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