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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:29
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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü M.A'nın yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

        Çalışmada, hakkından 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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