Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 25 fişek, 50 gram esrar, 50 uyuşturucu sarım kağıdı, 1 uyuşturucu öğütücü, 15 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 3 gündür aranıyor
        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 3 gündür aranıyor
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü
        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü
        Antalya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
        Antalya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
        Zehirli mantarlar ölüme kadar giden çeşitli sağlık problemlerine neden olab...
        Zehirli mantarlar ölüme kadar giden çeşitli sağlık problemlerine neden olab...
        KOAH'lı hastalara "kabızlık ve gaz yapıcı yiyeceklerden uzan durun" önerisi
        KOAH'lı hastalara "kabızlık ve gaz yapıcı yiyeceklerden uzan durun" önerisi