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        "Ciğerim" diye sevdiği yeğeninin karaciğerinden yapılan doku nakliyle hayata bağlandı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da üç kez ağır yemek borusu varis kanaması geçiren 60 yaşındaki siroz hastası Ali Özer, "ciğerim" diye sevdiği yeğeninden yapılan karaciğer doku nakliyle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:39
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        "Ciğerim" diye sevdiği yeğeninin karaciğerinden yapılan doku nakliyle hayata bağlandı
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da üç kez ağır yemek borusu varis kanaması geçiren 60 yaşındaki siroz hastası Ali Özer, "ciğerim" diye sevdiği yeğeninden yapılan karaciğer doku nakliyle yaşama tutundu.

        Afyonkarahisar'da yaşayan Özer'e bazı rahatsızlıkları için gittiği hastanede siroz teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Özer, rahatsızlığı ilerleyince Antalya'ya geldi.

        Başvurduğu merkezde kadavradan nakil listesine alınan Özer, bir yılda üç kez ağır özofagus (yemek borusu) varis kanaması geçirdi. Yoğun bakımda da kalan Özer'e doktorlar acil organ nakli yapılması gerektiğini söyledi.

        Özer, yeğeni 29 yaşındaki Orhan Özer gönüllü olunca, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi hastaya yeğeninden karaciğer dokusu nakletti.

        Yeniden hayata tutunan Özer, AA muhabirine, çok şiddetli kanamalar geçirdiğini, riskli süreç yaşadığını belirtti.

        Kardeşinin gönüllü olduğunu ancak dokular uymayınca yeğenin de test verdiğini anlatan Özer, şunları söyledi:

        "Buraya geldik, 10 gün içinde tüm işlemler tamamlandı. Yeğenim, 'amcama ciğerim feda olsun' dedi, karaciğerinden parça verdi. Duygulandım, onun sayesinde sağlığıma kavuştum. O benim ciğerim. Yeğenimle can ciğer olduk. Doktorlar, dördüncü kanamayı bünyemin kaldıramayacağını söylemişti, çok şükür kurtuldum."

        - "Yeni yıldan tek dileğim insanların organ bağışı yapması"

        Orhan Özer de babasının dokuları uyumlu çıkmayınca kendisinin gönüllü olduğunu, amcasını hep sağlıklı görmek istediğini kaydetti.

        Amcasının nakilden sonra hemen ayağa kalktığını bildiren Özer, "Amcam ailemizin baş tacı, birbirine kenetlenmiş aileyiz. Amcamın ağır kanamaları oluyordu, 'kaybedeceğiz' diye korkmuştum. Artık yüzü gülüyor, ona en anlamlı yılbaşı hediyesini, ciğerimin yarısını verdim. Yeni yıldan tek dileğim, insanların organ bağışı yapması. Bir ömür biterken, başkasına hayat verebilmek çok anlamlı." ifadesini kullandı.

        Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise yemek borusu varis kanamalarının "en ölümcül" kanamalardan olduğunu, nakille bu riskin ortadan kaldırıldığını belirtti.

        Bağışçının tüm radyolojik ve laboratuvar testlerinin uyumlu çıktığını vurgulayan Aydınlı, "Ameliyat başarılı geçti. Vericimiz ilk günden koridorlarda gezmeye başladı, hastanın da sağlığı gayet iyi. Yemek borusu varis kanamaları, çok riskli ve ölümcüldür. İlk kanamada ölüm riski yüzde 15'lerdeyken üçüncüde yüzde 70'lere çıkıyor, katlanarak artıyor. Yapılan tüm tedavilere rağmen kanama devam etmiş. Son çare nakil, inşallah artık kanamaları olmayacak." şeklinde konuştu.

        Aydınlı, hastanın 2025'e en anlamlı hediyesiyle gireceğini ifade ederek, yeni yılda daha çok organ bağışı yapılmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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