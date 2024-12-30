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        Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:32
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        Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.

        Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.

        Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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