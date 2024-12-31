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        Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor

        Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:28
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        Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor
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        Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor.

        Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.

        Özellikle sabah saatlerinde kafeslerinin güneş gören bölgelerinde beslenen hayvanlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Ziyaretçiler, güneşin altında uyuyan ve karın bölgelerini açarak ısınan lemur, aslan ve ayı gibi hayvanları fotoğrafladı.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, doğal yaşam parkı sakinlerinin kış aylarında güneşli havaların adeta keyfini yaşadığını söyledi.

        Özellikle lemurların sabah güneşinde karınlarını açarak bütün iç organlarını güneşten yararlanmasını sağladığını anlatan Arsun, "Özellikle gebe lemurlar güneşte uzun süre oturuyor. Aslanlar da güneş gören bölgelerde uzun süre uzanıyor. Güneşli havalarda günün büyük bölümünü uyku halinde geçiriyorlar. Aslan ve ayılar akşamları da ısıtmalı kışlık barınaklarına çekiliyor. Hayvanların da bu güneşli havadaki 'miskin' hareketleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." dedi.

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