Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor

Özellikle lemurların sabah güneşinde karınlarını açarak bütün iç organlarını güneşten yararlanmasını sağladığını anlatan Arsun, "Özellikle gebe lemurlar güneşte uzun süre oturuyor. Aslanlar da güneş gören bölgelerde uzun süre uzanıyor. Güneşli havalarda günün büyük bölümünü uyku halinde geçiriyorlar. Aslan ve ayılar akşamları da ısıtmalı kışlık barınaklarına çekiliyor. Hayvanların da bu güneşli havadaki 'miskin' hareketleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." dedi.

Ziyaretçiler, güneşin altında uyuyan ve karın bölgelerini açarak ısınan lemur, aslan ve ayı gibi hayvanları fotoğrafladı.

Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.

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