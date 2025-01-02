Alanya'da içinde ateş yakılan tenekenin patlaması paniğe neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinde ısınmak amacıyla içinde ateş yakılan tenekenin patlaması ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinde ısınmak amacıyla içinde ateş yakılan tenekenin patlaması ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Toptancı halinde çalışan işçiler, ısınmak amacıyla teneke içerisinde ateş yaktı. Bir süre sonra teneke patladı. Ateşin etrafında oturanlar, panik halinde kaçıştı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ateş yanan tenekenin bir anda patladığı ve çevresindeki işçilerin kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.
Halde çalışan Orhan Metin, sabah havanın çok soğuk olduğunu ve işçilerin ısınmak için tenekede ateş yaktığını ve tenekenin altındaki betonun ısınması sonucu patlamanın meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.
Çıkan sesin ve görüntünün ürkütücü olduğunu ifade eden Metin, "Allah'a şükür herhangi bir yaralanma olmadı." dedi.
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