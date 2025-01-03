Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı

Doğal yaşam parkının kliniğine yaralı halde bulunarak getirilen kızıl şahinin de yaklaşık bir aylık tedavisi tamamlandı. Tedavisinin ardından uçma kafesine alınan ve rehabilitasyonu burada tamamlanan kızıl şahin de doğal yaşam alanına salındı.

Doğan yavrusu, yaklaşık 13 günlük sürecin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla doğal yaşam parkından 5 Ocak Dünya Kuş Günü öncesinde doğaya salındı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin elindeki kutunun içinde bulunan doğan yavrusu, tedavi için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

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