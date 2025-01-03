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        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:18
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        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı.

        Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin elindeki kutunun içinde bulunan doğan yavrusu, tedavi için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        Parkın veteriner kliniğinde ayaklarına iple bağlanmış halkalardan kurtarılan kuş, tedavi ve karantina sürecine alındı.

        Doğan yavrusu, yaklaşık 13 günlük sürecin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla doğal yaşam parkından 5 Ocak Dünya Kuş Günü öncesinde doğaya salındı.

        - Yaralı kızıl şahin de yeniden özgür

        Doğal yaşam parkının kliniğine yaralı halde bulunarak getirilen kızıl şahinin de yaklaşık bir aylık tedavisi tamamlandı. Tedavisinin ardından uçma kafesine alınan ve rehabilitasyonu burada tamamlanan kızıl şahin de doğal yaşam alanına salındı.

        Doğan yavrusu ve kızıl şahinin özgürlüğe kanat açtığı anlar, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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