Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu özgürlüğe kanat açtı
SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı.
SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin elindeki kutunun içinde bulunan doğan yavrusu, tedavi için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.
Parkın veteriner kliniğinde ayaklarına iple bağlanmış halkalardan kurtarılan kuş, tedavi ve karantina sürecine alındı.
Doğan yavrusu, yaklaşık 13 günlük sürecin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla doğal yaşam parkından 5 Ocak Dünya Kuş Günü öncesinde doğaya salındı.
- Yaralı kızıl şahin de yeniden özgür
Doğal yaşam parkının kliniğine yaralı halde bulunarak getirilen kızıl şahinin de yaklaşık bir aylık tedavisi tamamlandı. Tedavisinin ardından uçma kafesine alınan ve rehabilitasyonu burada tamamlanan kızıl şahin de doğal yaşam alanına salındı.
Doğan yavrusu ve kızıl şahinin özgürlüğe kanat açtığı anlar, Anadolu Ajansı
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